“Femmes astronomes”: événement science et art au féminin Salle communale de Plainpalais Genève, 23 novembre 2023, Genève.

La Société astronomique de Genève (SAG) est heureuse et fière de vous annoncer la première édition du projet ASTRA. Un événement qui réunit femmes scientifiques et spécialistes d’astronomie et d’astrophysique avec des femmes artistes. Un concept tout public pour toute personne curieuse des étoiles et de l’Univers.

Cette première édition accueille, pour la première fois en Suisse, l’astrophysicienne belge Yaël Nazé qui exposera son sujet sur le rôle des femmes dans l’histoire de l’astronomie. Elle sera accompagnée de Corinne Charbonnel, astrophysicienne à l’Observatoire de Genève pour échanger avec vous sur ce sujet.

L’atmosphère et une performance artistique seront assurées par l’artiste visuelle Sophie Le Meillour en collaboration avec Julie Semoroz pour le son.

La SAG remercie chaleureusement le Festival Les Creatives pour avoir inclut ASTRA dans sa grille de programme, la Loterie Romande, la Fondation Emilie Gourd, la Ville de Genève et une fondation privée pour le soutien ainsi que la Librairie du Boulevard qui tiendra un stand d’ouvrages de Yaël Nazé sur le lieu de l’événement.

Salle communale de Plainpalais Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 +41 22 418 49 50 [{« type »: « email », « value »: « info@astro-ge.net »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-communales/salle-communale-plainpalais/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

graphisme: ludivine.ch — illustration: sophielemeillour.ch