Festival Antigel – Les Dadas du Yoga Salle communale de Meinier Meinier

Pour la 14ème édition du festival, Antigel s’installe à Meinier et vous prépare un événement à ne pas manquer.

Ce n’est pas tout de faire la fête et d’enchaîner les sublimes concerts à Antigel, mais il est l’heure de s’offrir un temps pour soi et de délasser son esprit, activer ses muscles pour refaire le plein de dopamine et garder le sourire jusqu’aux beaux jours !

Avec ce cours de yoga, accompagné par les douces mélopées du hang, un instrument imaginé par un couple suisse dont le son évoque celui du gamelan, vous vous reconnecterez à votre corps autant qu’à votre âme.

A l’issue du cours, vous aurez l’occasion de mettre aussi vos papilles en émoi en dégustant un apéro du terroir aux saveurs délicates réalisé par Sawerdo.

Attention, l’apéro n’est pas compris dans le prix du billet.

Cours ouvert à tous les niveaux

Professeur de Yoga : Dalia -Aloeh Thérapies

Accompagnement au hang : Bernard Trontin

La programmation et toutes les informations sont disponibles sur le site internet : www.antigel.ch

Salle communale de Meinier Route de Gy 37, 1252 Meinier Meinier 1252 Genève

