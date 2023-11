Les 3 Coups – représentations théâtrales Salle communale de Meinier Meinier Catégorie d’Évènement: Meinier Les 3 Coups – représentations théâtrales Salle communale de Meinier Meinier, 18 novembre 2023, Meinier. Les 3 Coups – représentations théâtrales 18 novembre – 2 décembre Salle communale de Meinier La troupe de théâtre Les 3 Coups vous propose sa nouvelle comédie. Infos pratiques : Ouverture des réservations le 3 novembre à 19h00.

Par internet : www.les-3-coups.ch

Dernier délai : jusqu'à 22h00 la veille de la date souhaitée.

Par téléphone : +41 79 408 58 40 le mercredi, jeudi et vendredi de 19h00 à 21h00.

Pas de réservations par e-mail.

Pas de réservation possible le dimanche.

Ouverture des portes à 18h30 / 14h30 le dimanche.

Menu servi de 19h00 à 19h30 : Couscous au poulet et merguez – Brownie et crème vanille.

Tarifs :
Spectacle avec repas : Adulte Fr. 38.- / AVS-AI-Étudiant Fr. 33.- / Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 28.-

Spectacle sans repas : Adulte Fr. 18.- / AVS-AI-Étudiant Fr. 13.- / Enfants jusqu'à 15 ans Fr. 8.-

Salle communale de Meinier
Route de Gy 37, 1252 Meinier
Genève

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00

Dates et horaires :
2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T22:30:00+01:00
2023-12-02T18:30:00+01:00 – 2023-12-02T22:30:00+01:00

