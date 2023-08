Conférence activité physique adaptée Salle communale de Husson Le Teilleul, 25 septembre 2023, Le Teilleul.

Le service autonomie et le service Aidant Bus du CLIC du Sud Manche mettent en place un programme d’activité physique adaptée auprès des seniors de plus de 60 ans et des aidants quel que soit leur âge, animé par l’association Siel Bleu.

Ce programme a pour objectif de travailler l’équilibre, le renforcement musculaire doux et d’apprendre des bonnes attitudes au quotidien, tout cela en adéquation avec les capacités, les besoins et les envies des personnes.

Une réunion publique d’information et d’inscription est organisée le Lundi 25 septembre à 9h30 à la salle communale de Husson, Rue Notre Dame du Touchet au TEILLEUL.

Ensuite un cycle de 15 séances débutera le 02 octobre tous les Lundis de 9h45 à 10h45 (hors vacances scolaires), à la salle communale de HUSSON.

Pour les aidants, la personne aidée pourra également être prise en charge gratuitement par un(e) professionnel(le) durant les séances en nous contactant au moins 8 jours à l’avance.

SEANCES GRATUITES UNIQUEMENT SUR INSRIPTION (Places limitées)

