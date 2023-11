MARCHE DE NOËL A CHANCY Salle communale de Chancy Chancy Catégorie d’Évènement: Chancy MARCHE DE NOËL A CHANCY Salle communale de Chancy Chancy, 16 décembre 2023, Chancy. MARCHE DE NOËL A CHANCY Samedi 16 décembre, 17h00 Salle communale de Chancy Salle communale de Chancy Chemin de la Ruette 7 Chancy 1284 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 079 199 47 29 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

2023-12-16T17:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00 Carla Carrel Détails Catégorie d’Évènement: Chancy Autres Lieu Salle communale de Chancy Adresse Chemin de la Ruette 7 Ville Chancy Age max 99 Lieu Ville Salle communale de Chancy Chancy latitude longitude 46.148614;5.970196

Salle communale de Chancy Chancy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chancy/