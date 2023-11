CartiNoël, marché artisanal Salle communale de Cartigny Cartigny Catégorie d’Évènement: Cartigny CartiNoël, marché artisanal Salle communale de Cartigny Cartigny, 2 décembre 2023, Cartigny. CartiNoël, marché artisanal Samedi 2 décembre, 10h00 Salle communale de Cartigny CartiNoël Marché artisanal Samedi 2 décembre 2023

de 10h00 à 18h00

à la salle communale de Cartigny

7 rue du Pré-de-la-Reine, 1236 Cartigny Dès 10h00 café – croissants Dès 11h00

Petite restauration (sur place ou à l’emporter)

Raclette

Soupe maison

Bar à huitres

Sandwich chaud au magret de canard Notre bar vous proposera des vins de la région et diverses boissons Surprises et animations vous attendront dans la journée Vin chaud offert à l’entrée Pour vous rendre à Cartigny, merci de privilégier la mobilité douce. Salle communale de Cartigny 7, rue Pré-de-la-Reine, 1236 Cartigny Cartigny 1236 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Cartigny Autres Lieu Salle communale de Cartigny Adresse 7, rue Pré-de-la-Reine, 1236 Cartigny Ville Cartigny Lieu Ville Salle communale de Cartigny Cartigny latitude longitude 46.173839;6.021988

Salle communale de Cartigny Cartigny https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cartigny/