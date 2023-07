Conférence « Cluny et les sites clunisiens en route vers l’Unesco » Salle communale de Bonnay Bonnay-Saint-Ythaire, 15 septembre 2023, Bonnay-Saint-Ythaire.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, assistez à cette conférence animée par la Fédération européenne des sites clunisiens et par les membres du comité territorial du « 1er cercle autour de Cluny » pour la candidature Unesco de l’abbaye de Cluny et des lieux clunisiens européens.

La Fédération européenne des sites clunisiens expliquera la démarche de la candidature, les mécanismes d’inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, la notion de V.U.E (Valeur Universelle Exceptionnelle d’un bien), l’organisation de la candidature « en liste » du réseau des lieux clunisiens européens, les enjeux, le planning, etc.

Ensuite, chaque site clunisien candidat, membre du comité territorial du 1er cercle autour de Cluny (dont Saint-Hippolyte à Bonnay, Saint-Gengoux-le-National, Blanot, le Clos des Vignes du Maynes à Cruzille, Beaujeu, etc.) pourra présenter brièvement ses propres atouts et expliquer comment sa contribution est un apport pour la candidature du réseau tout entier.

La conférence sera suivie d’une discussion autour d’un verre.

Salle communale de Bonnay Rue du Pressoir 71460 Bonnay-Saint-Ythaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T19:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:30:00+02:00

© Association Le Renouveau de Saint-Hippolyte