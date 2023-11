Arvélac Festival BD Salle communale d’Anières Anières Catégorie d’Évènement: Anières Arvélac Festival BD Salle communale d’Anières Anières, 11 novembre 2023, Anières. Arvélac Festival BD 11 et 12 novembre Salle communale d’Anières La 4e édition de l’Arvélac Festival BD se tiendra à la salle communale d’Anières les 11 et 12 novembre prochains, de 10h à 17h. Venez rencontrer de nombreux auteurs talentueux ! Salle communale d’Anières Rue Centrale 66, 1247 Anières Anières 1247 Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T10:00:00+01:00 – 2023-11-11T17:00:00+01:00

2023-11-12T10:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00 Arvélac festival BD Détails Catégorie d’Évènement: Anières Autres Lieu Salle communale d'Anières Adresse Rue Centrale 66, 1247 Anières Ville Anières Lieu Ville Salle communale d'Anières Anières latitude longitude 46.275102;6.226186

