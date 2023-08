MARCHE POPULAIRE Salle Communale Coinches, 10 septembre 2023, Coinches.

Coinches,Vosges

L’association « Récré » organise la 26ème marche populaire de Coinches. Une manifestation sur deux parcours au choix de 10 ou 15 km.

Repas servi sous chapiteau (adulte 12€ et 8€ pour les enfants) et sur réservation avant le 31/08.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 07:30:00 fin : 2023-09-10 16:00:00. 2 EUR.

Salle Communale chemin de l’Ancienne Cure

Coinches 88100 Vosges Grand Est



The Récré association organizes the 26th Coinches popular walk. An event with a choice of two routes of 10 or 15 km.

Meal served under marquee (adult 12? and 8? for children) and on reservation before 31/08.

La asociación Récré organiza la 26ª marcha popular de Coinches. Se podrá elegir entre dos recorridos de 10 o 15 km.

Las comidas se servirán bajo carpa (adultos 12?, niños 8?) y deberán reservarse antes del 31/08.

Der Verein « Récré » organisiert den 26. Volksmarsch von Coinches. Die Veranstaltung umfasst zwei Strecken von 10 oder 15 km.

Das Essen wird im Festzelt serviert (Erwachsene 12? und Kinder 8?) und muss vor dem 31.08. reserviert werden.

