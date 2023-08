LA TENTE Salle communale, Chemin des Gourdeaux Marçon, 1 octobre 2023, Marçon.

Marçon,Sarthe

Le spectacle La tente, texte Claude Ponti, mise en scène Neus Vila Pons..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 15:45:00. EUR.

Salle communale, Chemin des Gourdeaux

Marçon 72340 Sarthe Pays de la Loire



The show La tente, written by Claude Ponti, directed by Neus Vila Pons.

El espectáculo La tente, escrito por Claude Ponti y dirigido por Neus Vila Pons.

Die Aufführung Das Zelt, Text Claude Ponti, Regie Neus Vila Pons.

Mise à jour le 2023-08-24 par eSPRIT Pays de la Loire