Initiation tir laser Salle communale Chamonix-Mont-Blanc, 29 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Avec un moniteur de ski venez tester vos performances au tir !

Groupe de 4 personnes..

2023-12-29 16:45:00 fin : 2023-12-29 18:45:00. .

Salle communale

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and test your shooting skills with a ski instructor!

Groups of 4.

¡Ven y pon a prueba tus habilidades de tiro con un instructor de esquí!

Grupos de 4 personas.

Mit einem Skilehrer kommen Sie und testen Sie Ihre Schießleistung!

Gruppe von 4 Personen.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc