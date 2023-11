Spectacle : Le clown confetti Salle communale Chamonix-Mont-Blanc, 26 décembre 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Venez découvrir le clown confetti et son drôle de zoziau qui vous embarqueront dans leur monde magique rempli de surprises et de rires !.

2023-12-26 18:00:00 fin : 2023-12-26 19:00:00. .

Salle communale

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Confetti the clown and his funny lisp, who will take you into their magical world full of surprises and laughter!

Ven a conocer al Payaso Confetti y a su gracioso pajarito, que te llevarán a su mágico mundo de sorpresas y risas.

Entdecken Sie den Konfetti-Clown und seinen lustigen Zoziau, die Sie in ihre magische Welt voller Überraschungen und Lachen entführen werden!

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc