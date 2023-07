Conférence : L’Aigle Royal Salle communale Chamonix-Mont-Blanc, 5 août 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

L’Aigle Royal, super prédateur, rapace emblématique des Alpes et de nos montagnes que nous présentera Sébastien DeDanieli photographe animalier..

2023-08-05 18:00:00 fin : 2023-08-05 19:30:00. .

Salle communale

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Sébastien DeDanieli, wildlife photographer, will introduce us to the Golden Eagle, a super predator and emblematic bird of prey of the Alps and our mountains.

Sébastien DeDanieli, fotógrafo de fauna salvaje, nos presentará al águila real, superdepredador y ave rapaz emblemática de los Alpes y de nuestras montañas.

Der Steinadler, ein Superraubtier, ein emblematischer Greifvogel der Alpen und unserer Berge, den uns Sébastien DeDanieli, ein Tierfotograf, vorstellen wird.

