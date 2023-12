Loto Salle communale Cénac-et-Saint-Julien, 1 décembre 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Cénac-et-Saint-Julien,Dordogne

L’entente Périgord Noir vous propose une soirée LOTO !

Rendez-vous le samedi 2 décembre à 20h30 à la salle communale de Cénac.

De nombreux lots sont à gagner et notamment un séjour de 3 jours !

Sandwichs, buvette et pâtisseries sur place.

Ouverture des portes à 19h..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Salle communale

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



L’entente Périgord Noir invites you to a LOTO evening!

Join us on Saturday December 2 at 8:30 pm at the Salle Communale in Cénac.

Lots of prizes to be won, including a 3-day holiday!

Sandwiches, refreshments and pastries on sale.

Doors open at 7pm.

La asociación Périgord Noir organiza una velada LOTO

Únase a nosotros el sábado 2 de diciembre a las 20.30 h en la sala de fiestas de Cénac.

Habrá muchos premios, entre ellos unas vacaciones de 3 días

Bocadillos, refrescos y bollería a su disposición.

Apertura de puertas a las 19.00 h.

Die Eintracht Périgord Noir lädt Sie zu einem LOTO-Abend ein!

Wir treffen uns am Samstag, den 2. Dezember um 20:30 Uhr im Gemeindesaal von Cénac.

Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen, insbesondere einen dreitägigen Aufenthalt!

Sandwiches, Getränkestand und Gebäck vor Ort.

Türöffnung um 19 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-27 par Périgord Noir Vallée Dordogne