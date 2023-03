Démonstration et exposition d’Artisanat d’Art à L’Art et la Matière Burlats Tarn Salle Communale – Burlats – Tarn Burlats Catégories d’Évènement: Burlats

Tarn

Démonstration et exposition d'Artisanat d'Art à L'Art et la Matière Burlats Tarn
Dimanche 2 avril, 10h00
Salle Communale – Burlats – Tarn
Démonstrations et exposition-vente d'Artisanat d'Art à Burlats – Tarn
Dimanche 2 Avril 2023 de 10h à 18h30 à la Salle Communale

– Entrée gratuite – Tout public -Accès handicap

L’Art et la Matière organise une journée démonstration et partage de savoir-faire avec divers ateliers.

La boutique située près de la salle communale qui regroupe une cinquantaine d’artisans créateurs sera ouverte toute la journée.

Renseignements et inscriptions pour les ateliers aux horaires ouverture de la boutique :https://lart-et-la-matiere.org/boutiques/

Tel. boutique : 05 63 35 67 48

Participants:

–Démonstration teinture au Bleu de Pastel et autre pigment naturel par Vanessa Boudet

-Démonstration bijoux

-Démonstration couture Nelly Treilles Ricoco

-Démonstration savon naturel Free Mousse

-Démonstration montage abat-jour Marianne Malvaux

-Démonstration tapisserie d’ameublement Fabrice Rihouey

-Atelier cartes animées inscription au 06 82 88 0216 Patricia Vallette

