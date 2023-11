TROC de PLANTES Salle communale Bourghelles, 11 novembre 2023, Bourghelles.

Au programme de ces 25 ans :

Dès 13h : Plantation d’un arbre sur la place pour commémorer l’anniversaire du Troc.

De 13h30 à 18h : Conférences salle G. Brassens :

– Huiles essentielles pour soi et pour le jardin par Brigitte Lemerre et Colette Delcourt-Joye

– présentation de l’association Jardins Passions par Yann Leboeuf

– initiation à la Communication NonViolente par JY Lagasse de Locht

– pesticides par Judith Louyot

À partir de 14h30 au cours des échanges entre troqueurs :

– Stand autour des mal-aimés de la biodiversité par Pévèle Zéro Déchet et Développement Durable

– Exposition 20 ans de dessins de Canard (humour vert)

– un tableau d’expression, des balades en calèche, de la musique, un coin photo surprise, l’atelier d’initiation au jardinage, petite restauration…

Salle communale Place de la Liberté Bourghelles Bourghelles 59830 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T13:00:00+01:00 – 2023-11-11T18:00:00+01:00

