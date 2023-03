Stage contes et bruitages Salle Communale Bissy-sur-Fley Catégories d’Évènement: Bissy-sur-Fley

Saône-et-Loire

Stage contes et bruitages Salle Communale, 22 avril 2023, Bissy-sur-Fley . Stage contes et bruitages Le bourg Salle Communale Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire Salle Communale Le bourg

2023-04-22 – 2023-04-22

Salle Communale Le bourg

Bissy-sur-Fley

Saône-et-Loire . En amont du festival Les Tréteaux de Pontus, Julie Bordas de la Compagnie Vagabonde propose aux enfants, à partir de 8 ans, un stage d’une journée sur les contes de leur région, accompagné d’un apprentissage de bruitages de la nature. vagabonde.collectif@gmail.com Salle Communale Le bourg Bissy-sur-Fley

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Bissy-sur-Fley, Saône-et-Loire Autres Lieu Bissy-sur-Fley Adresse Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire Salle Communale Le bourg Ville Bissy-sur-Fley Departement Saône-et-Loire Tarif Lieu Ville Salle Communale Le bourg Bissy-sur-Fley

Stage contes et bruitages Salle Communale 2023-04-22 was last modified: by Stage contes et bruitages Salle Communale Bissy-sur-Fley 22 avril 2023 Le bourg Salle Communale Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire Salle Communale Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire