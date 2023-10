Salon du bien-être animalier Salle communale Biron, 22 octobre 2023, Biron.

Biron,Pyrénées-Atlantiques

Toute la journée : nombreuses activités avec différents professionnels : soins énergétiques, toilettage, éducation, ostéopathie, kinésiologie, équithérapie, communication animale, phytothérapie, massage canin comportemental, comportementaliste animal, vétérinaire, acupuncture, médecine chinoise…

10h : Conférence « L’animal miroir de l’homme » avec Elodie.

11 h 30 : Conférence « La Santé cellulaire et inflammation » par David

14 h :Conférence «Le bien-être équin » avec Laëtizia et Livia

15 h : Conférence « Le cheval miroir de nos émotions » par Laëtizia

Conférence « La naturopathie au service de la santé et du bien-être de vos animaux » par Valérie..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. EUR.

Salle communale

Biron 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All day long: a wide range of activities with a variety of professionals: energetic care, grooming, education, osteopathy, kinesiology, equitherapy, animal communication, phytotherapy, canine behavioral massage, animal behaviorist, veterinarian, acupuncture, Chinese medicine?

10 a.m.: « L?animal miroir de l?homme » conference with Elodie.

11:30am: « Cellular health and inflammation » lecture by David

2 p.m.: « Equine well-being » with Laëtizia and Livia

3 p.m.: « The horse as mirror of our emotions » lecture by Laëtizia

Lecture « La naturopathie au service de la santé et du bien-être de vos animaux » by Valérie.

Durante todo el día: un amplio abanico de actividades con diferentes profesionales: cuidados energéticos, peluquería, educación, osteopatía, kinesiología, equiterapia, comunicación animal, fitoterapia, masaje conductual canino, conductista animal, veterinario, acupuntura, medicina china..

10h: Conferencia « L’animal miroir de l’homme » con Elodie.

11:30 h: conferencia « Salud celular e inflamación » a cargo de David

14 h: « El bienestar equino » con Laëtizia y Livia

15:00 h: conferencia « El caballo como espejo de nuestras emociones » por Laëtizia

Conferencia « Naturopatía para la salud y el bienestar de sus animales » por Valérie.

Den ganzen Tag über: zahlreiche Aktivitäten mit verschiedenen Fachleuten: Energiepflege, Fellpflege, Erziehung, Osteopathie, Kinesiologie, Reittherapie, Tierkommunikation, Phytotherapie, Hundeverhaltensmassage, Tierverhaltenstherapeut, Tierarzt, Akupunktur, chinesische Medizin?

10:00 Uhr: Vortrag « Das Tier als Spiegel des Menschen » mit Elodie.

11.30 Uhr: Vortrag « Zellgesundheit und Entzündungen » von David

14:00 Uhr: Vortrag « Das Wohlbefinden von Pferden » mit Laëtizia und Livia

15:00 Uhr: Vortrag « Das Pferd als Spiegel unserer Emotionen » von Laëtizia

Vortrag « Die Naturheilkunde im Dienste der Gesundheit und des Wohlbefindens Ihrer Tiere » von Valérie.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Coeur de Béarn