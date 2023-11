Tripes ou boeuf bourguignon Salle communale Biozat, 9 décembre 2023, Biozat.

Biozat,Allier

Dégustation de tripes ou boeuf bourguignon

tombola (jambon à gagner) et vente de pâtisseries..

2023-12-09 08:00:00 fin : 2023-12-09 13:00:00. EUR.

Salle communale

Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Tasting of tripe or beef bourguignon

tombola (ham to be won) and bake sale.

Degustación de callos o ternera a la borgoñona

tómbola (jamón para ganar) y venta de bollería.

Verkostung von Kutteln oder Boeuf Bourguignon

tombola (Schinken zu gewinnen) und Verkauf von Gebäck.

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme Val de Sioule