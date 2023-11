Marché de l’Avent Salle communale Béost Catégories d’Évènement: Béost

Pyrénées-Atlantiques Marché de l’Avent Salle communale Béost, 26 novembre 2023, Béost. Béost,Pyrénées-Atlantiques Marché de l’Avent de Béost.

Sur place vous trouverez une buvette et de la petite restauration..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle communale

Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Béost Advent Market.

On-site refreshments and snacks. Mercado de Adviento en Béost.

En el lugar encontrará un bar de refrescos y aperitivos. Adventsmarkt in Béost.

Adventsmarkt in Béost.

Vor Ort finden Sie einen Getränkestand und kleine Snacks.

Salle communale Béost Pyrénées-Atlantiques