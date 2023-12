Marche du berceau de la race charolaise Salle Communale – Au Bourg Oyé Catégories d’Évènement: Oyé

Saône-et-Loire Marche du berceau de la race charolaise Salle Communale – Au Bourg Oyé, 5 mai 2024, Oyé. Oyé Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 08:00:00

fin : 2024-05-05 . Quatre circuits, serpentant dans la campagne brionnaise, sont proposés. 8 km : 1 ravitaillement. 12-15 km : 2 ravitaillements. 20 km : 3 ravitaillements.

Aux relais bien approvisionnés, vous pourrez déguster des produits du terroir : brioche nature, petit salé, saucisson, fromage fermier, tout cela arrosé de boisson chaude ou fraîche. Crêpe et boisson offertes à l’arrivée. Alors venez nombreux, en famille ou entre amis, découvrir ou redécouvrir notre belle région. .

Salle Communale – Au Bourg

Oyé 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-18

