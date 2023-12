LIEU DE PARTAGE OUVERT Salle communale Allenc, 1 décembre 2023, Allenc.

Allenc,Lozère

Le 2 décembre de 14h à 17h30 rendez-vous à la salle communale d’Allenc. Au programme : Belote, jeux de société, partage, discussions et châtaignes !!

Venez nombreux…..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:30:00. EUR.

Salle communale

Allenc 48190 Lozère Occitanie



December 2 from 2pm to 5:30pm at the Allenc village hall. On the program: Belote, board games, sharing, discussions and chestnuts!

Come one, come all….

El 2 de diciembre, de 14:00 a 17:30, nos reuniremos en la sala del pueblo de Allenc. En el programa: ¡Belote, juegos de mesa, compartir, debates y castañas!

Venga uno, vengan todos….

Am 2. Dezember von 14:00 bis 17:30 Uhr treffen wir uns im Gemeindesaal von Allenc. Auf dem Programm stehen Belote, Gesellschaftsspiele, Austausch, Diskussionen und Kastanien!!!

Kommen Sie zahlreich….

Mise à jour le 2023-11-28 par 48 – OT Mont Lozère