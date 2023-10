DOCU-SOUPES Salle communale Allenc, 24 novembre 2023, Allenc.

Allenc,Lozère

Partage de soupes et de culture !

Que vous vouliez proposer une soupe ou juste venir déguster, vous êtes les bienvenus !

Pensez à prendre vos bols !

Après la dégustation film documentaire « Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch ».

En partenari….

Salle communale

Allenc 48190 Lozère Occitanie



Sharing soup and culture!

Whether you’d like to suggest a soup or just come along for a taste, you’re welcome!

Don’t forget your bowls!

After the tasting, documentary film « Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch ».

In partnership with…

Compartir sopa y cultura

Tanto si quieres sugerir una sopa como si sólo vienes a probarla, ¡eres bienvenido!

No olvide traer sus cuencos

Tras la degustación, proyección del documental « Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch ».

En colaboración con…

Suppen und Kultur teilen!

Ob Sie eine Suppe anbieten oder einfach nur zum Probieren kommen wollen, Sie sind herzlich willkommen!

Denken Sie daran, Ihre Schüsseln mitzubringen!

Nach der Verkostung Dokumentarfilm « Les rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch » (Die tanzenden Träume, auf den Spuren von Pina Bausch).

In Partnerschaft mit…

Mise à jour le 2023-10-25 par 48 – OT Mont Lozère