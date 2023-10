LECTURES 451° F Salle communale Allenc, 8 octobre 2023, Allenc.

Allenc,Lozère

Panique au village présente Lectures 451° F !

Venez partager vos coups de cœur/gueule littéraires. Que ce soit roman, essai, BD, bien être, mauvais genre, cuisine….

Ouvert à tous. Gratuit. ….

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Salle communale

Allenc 48190 Lozère Occitanie



Panique au village presents Lectures 451° F!

Come and share your literary favorites. Novels, essays, comics, wellbeing, bad genres, cooking….

Open to all. Free. …

¡Panique au village presenta Lecturas 451° F!

Ven a compartir tus favoritos literarios. Novelas, ensayos, cómics, bienestar, géneros malos, cocina….

Abierto a todos. Entrada gratuita. …

Panik im Dorf präsentiert Lectures 451° F!

Kommen Sie und teilen Sie Ihre literarischen Favoriten. Ob Roman, Essay, Comic, Wellness, Bad Gender, Küche….

Offen für alle. Kostenlos. …

