Voyage dans le temps! Exposition outils et affiches
15 – 17 septembre
Salle communale 80140 Huppy
Huppy
Entrée libre
Voyagez dans le temps !

Retrouvez dans cette exposition des outils, objets ou machines que vos parents, grands parents ou ayeux ont sans doute utilisé dans leur jeunesse.

À découvrir également nos nombreuses affiches aux destinations de vacances en Europe des années 1960 – 1970.

Ne manquez pas ce voyage dans le passé ! Salle communale 80140 Huppy 80140 Huppy Huppy 80140 Somme Hauts-de-France 06 75 82 86 96 https://www.huppy-patrimoine.fr/ Huppy, haut lieu de la bataille de la tête de pont d’Abbeville en mai 1940 Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

