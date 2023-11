Soirée Musicale Italie / Concert de Deborah Walker & Silvia Tarozzi – Par les villages, itinérance en Pays de France à Compans Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans Compans, 5 décembre 2023, Compans.

GRATUIT, réservation obligatoire

L’association Espace Germinal, en partenariat avec Roissy Pays de France et la ville de Compans, vous invite à découvrir le concert « Canti di guerra, di lavoro e d’amore ».

Deborah Walker et Silvia Tarrozzi, violoncelliste et violoniste italiennes, vont à la rencontre des enfants et des grands, avec leur nouveau répertoire de chants traditionnels. Elles réinterprètent les chants populaires de leurs grands-mères d’Emilie Romagne et du Piémont, mais aussi d’ouvrières de la plaine du Pô. Leur énergie est contagieuse et elles s’attachent ici à partager ces chants, avec chaleur.

RDV le mardi 5 décembre à 19h, à la Salle Coluche, 1 Rue de la Mairie, 77 290, Compans.

Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans cour de la mairie Compans Compans 77290 Seine-et-Marne Île-de-France
accueil@mairiedecompans.fr
01 60 26 10 06

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Sofi Hémont