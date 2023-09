Les Automnales de Compans Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans Compans, 20 octobre 2023, Compans.

Les Automnales de Compans 20 et 21 octobre Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans Vendredi 20 octobre : gratuit pour les Companais – 10 € pour les extérieurs / samedi 21 octobre : 10 € pour les Companais – 20 € pour les extérieurs

Les vendredi 20 et samedi 21 octobre.

Et qui dit nouvelle édition dit nouvelle programmation :

Vendredi 20 octobre à 20h30 :

LUC ARBOGAST (chants médiévaux) à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption

– Tarif companais : gratuit

– Tarif extérieur : 10€

Samedi 21 octobre à 20h :

GILLES RAMADE (piano et comédie) et SARY & AYAD KHALIFE (jazz libanais) à la Salle Coluche.

– Tarif companais : 10€

– Tarif extérieur : 20€

