Gil et Ben « (ré)unis » Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans

Seine-et-Marne

Gil et Ben « (ré)unis » Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans, 5 février 2023, Compans. Gil et Ben « (ré)unis » Dimanche 5 février, 17h00 Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans

Tarifs 10 € pour les Companais-es – 25 € pour les extérieur-es

Compans MDR ! C’est l’évènement humoristique de l’année, avec à l’affiche : Gil et Ben (ré)unis. Une mise en scène de CARTMAN avec Gil ALMA et Benoît JOUBERT. Dimanche 5 février 2023 à 17h à Compans. Salle Coluche- cour de la Mairie – 77290 Compans cour de la mairie Compans Compans 77290 Seine-et-Marne Île-de-France Billetterie ouverte et disponible en mairie, réservez vite ! Le show : À vos marques… Prêt ! Marié ? Gil va dire « OUI » pour vivre la plus belle journée de sa vie… le Mariage ! Et pour l’accompagner afin de préparer ce jour « J », il fait appel à Ben, son ami d’enfance.

« Le sort fait les parents, le choix fait les amis ». Mais Ben, est-ce le bon choix ?

Dans un savant mélange entre pièce de théâtre et sketchs, voilà Gil et Ben réunis.

Un rythme endiablé, ponctué de rebondissements, vous vivrez avec eux les péripéties qui feront de cette journée une reussite ! Ou pas…

« Quand amour et humour ne font qu’un » Gil et Ben sont réunis pour le meilleur et pour le rire. Dimanche 5 février 2023 à 17h, salle Coluche à Compans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-05T17:00:00+01:00

2023-02-05T19:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Compans, Seine-et-Marne

