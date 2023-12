SOIRÉE LES BRONZÉS, ILS SONT DE RETOUR! – APE DE L’ECOLE DU MONASTIER Salle Colucci Bourgs sur Colagne, 27 janvier 2024, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 19:00:00

fin : 2024-01-27

Soirée Les Bronzés, ils sont de retour!

Paëlla sur réservation :

– 17€ adulte (apéritif, paëlla, fromage et glace)

– 10€ enfants (6-12 ans)

– 5€ enfants (- de 6 ans)

Soirée dansante animée par DJ Lou Montagnard, entrée gratuite…..

EUR.

Salle Colucci

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



