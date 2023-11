RÉVEILLON SAINT SYLVESTRE – COMITÉ DES FÊTES DU MONASTIER Salle Colucci Bourgs sur Colagne, 31 décembre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Cette année, venez passer votre réveillon de la St Sylvestre à la salle Colucci, au Monastier.

L’équipe du Comité des Fêtes vous y attendra pour une superbe soirée avec diverses animations, karaoké et notre DJ Lou Montagnard :

Plateaux de fruits de ….

Salle Colucci

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



This year, come and spend New Year’s Eve at the Salle Colucci in Le Monastier.

The Comité des Fêtes team awaits you for a superb evening of entertainment, karaoke and our DJ Lou Montagnard:

Fruit platters …

Este año, venga a pasar la Nochevieja en la Salle Colucci de Le Monastier.

El equipo del Comité des Fêtes se encargará de amenizar la velada, con karaoke y nuestro DJ Lou Montagnard:

Platos de …

Dieses Jahr können Sie Ihren Silvesterabend im Salle Colucci in Le Monastier verbringen.

Das Team des Comité des Fêtes erwartet Sie dort zu einem tollen Abend mit verschiedenen Animationen, Karaoke und unserem DJ Lou Montagnard:

Obstplatten aus …

