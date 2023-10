LOTO DE L’ÉCOLE DU MONASTIER – ECOLE PUBLIQUE CLAUDE ERIGNAC LE MONASTIER Salle Colucci Bourgs sur Colagne, 18 novembre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Loto organisé par l’école Publique Claude Erignac du Monastier

Bons d’achats, charcuterie, paniers garnis….

Buvette et vente de gâteaux sur place au profit de l’Association des Amis de l’Ecole Laïque.

2€50 le carton / 10€ les 5…..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . EUR.

Salle Colucci

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Loto organized by the Claude Erignac public school in Le Monastier

Gift vouchers, delicatessen, gift baskets….

Refreshments and cakes on sale to benefit the Association des Amis de l’Ecole Laïque.

2?50 per box / 10? per 5….

Loto organizado por la escuela pública Claude Erignac de Le Monastier

Cheques regalo, delicatessen, cestas regalo….

Venta de refrescos y pasteles a beneficio de la Asociación de Amigos de la Escuela Laica.

2?50 por caja / 10? por 5….

Lotto, organisiert von der öffentlichen Schule Claude Erignac in Le Monastier

Einkaufsgutscheine, Wurstwaren, gefüllte Körbe…..

Getränke und Kuchenverkauf vor Ort zugunsten der Association des Amis de l’Ecole Laïque.

2?50 pro Karton / 10? pro 5….

Mise à jour le 2023-10-23 par 48 – OT Gévaudan Destination