SUPER LOTO – ECOLE SAINTE ANGÈLE Salle Colucci Bourgs sur Colagne, 12 novembre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Loto organisé par l’école Sainte Angèle

Lots :

– Bons d’achats chez plusieurs commerçants (valeur 300€)

– Bons de carburants (valeur 150€)

– Une corbeille garnie (valeur de 75€)

– 3 gros lots Sport spécial enfants….

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . EUR.

Salle Colucci

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Loto organized by the Sainte Angèle school

Prizes :

– Shopping vouchers from various retailers (value 300?)

– Fuel vouchers (value 150?)

– A gift basket (value 75?)

– 3 large prizes Sport for children…

Loto organizado por la escuela Sainte Angèle

Premios :

– Vales de compra de varios comercios (por valor de 300?)

– Vales de carburante (por valor de 150?)

– Una cesta de golosinas (valor 75?)

– 3 grandes premios Deporte para los niños…

Lotto, das von der Schule Sainte Angèle organisiert wird

Preise:

– Einkaufsgutscheine von verschiedenen Händlern (Wert 300?)

– Tankgutscheine (Wert 150?)

– Ein gefüllter Korb (im Wert von 75?)

– 3 Hauptpreise Sport für Kinder…

