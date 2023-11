LOTO DE L’ENTENTE SPORTIVE CHIRAC LE MONASTIER – ESCM Salle Colucci Bourgs sur Colagne, 11 novembre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

L’ESCM vous attend nombreux a son loto annuel avec ordinateur :

– 2 bons d’achat de 150€

– 2 bons d’achat de 75€

– 2 bons d’achat de 50€

Carton à la vente sur place à 2,50€.

Vente de gâteaux et une buvette seront sur place…..

2023-11-11

Salle Colucci

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



