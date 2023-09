VIDE DRESSING Salle Colucci Bourgs sur Colagne, 15 octobre 2023, Bourgs sur Colagne.

Bourgs sur Colagne,Lozère

Vide dressing organisé par le Foyer Rural le Monastier

Vide dressing à destination des hommes et femmes : vêtements, chaussures, accessoires, bijoux…

Inscription gratuite avant le 08/10/2023….

2023-10-15 fin : 2023-10-15 16:00:00. EUR.

Salle Colucci

Bourgs sur Colagne 48100 Lozère Occitanie



Dressing room sale organized by the Foyer Rural le Monastier

Dressing room sale for men and women: clothes, shoes, accessories, jewelry…

Free registration before 08/10/2023…

Venta de vestuario organizada por el Foyer Rural le Monastier

Venta de vestuario para hombres y mujeres: ropa, zapatos, accesorios, joyas…

Inscripción gratuita antes del 08/10/2023…

Vide dressing organisiert vom Foyer Rural le Monastier

Vide dressing für Männer und Frauen: Kleidung, Schuhe, Accessoires, Schmuck…

Kostenlose Anmeldung vor dem 08.10.2023…

Mise à jour le 2023-09-19 par 48 – OT Gévaudan Destination