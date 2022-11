Bal des Dimanches Glauques Salle Coloriage, Crest (26)

Bal des Dimanches Glauques Salle Coloriage, Crest (26), 11 décembre 2022, . Bal des Dimanches Glauques Dimanche 11 décembre, 15h00 Salle Coloriage, Crest (26)

Gratuit

avec Blanc sec, Ginko, N’akiem, Reflets et Tradécibel Salle Coloriage, Crest (26) Avenue Jean Rabot Salle Coloriage, 26400 Crest, France [{« link »: « mailto:antoinedeclermont@hotmail.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38541 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Ca y est, les Glauques sont de retour ! Et ils démenagent cette fois ci à Crest, puisque la Mairie d’Eurre a peur pour son parquet… Scène ouverte sur incrisption, comme avant ! (pas plus de cinq groupes) Contact : Antoine 06 73 19 13 42 et antoinedeclermont@hotmail.fr source : événement Bal des Dimanches Glauques publié sur AgendaTrad

