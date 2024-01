Opérette : La Veuve Joyeuse Salle Colonne Paris, dimanche 10 mars 2024.

Début : 2024-03-10T16:00:00+01:00 – 2024-03-10T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T20:00:00+01:00 – 2024-03-13T22:00:00+01:00

Dès les premières années qui suivirent sa création en 1905, cette délicieuse opérette de Franz Lehár s’est vue traduite en plus de vingt langues, parcourant les grandes capitales européennes et franchissant même l’Atlantique pour éblouir Broadway ! New York, Chicago, Buenos Aires, Manaus, l’Afrique du Sud, Ceylan, l’Inde, l’Australie, le Japon et la Chine avaient déjà été conquis lorsque cette Veuve joyeuse arriva enfin à Paris. Rarement une opérette aura connu un tel succès à la fois immédiat et planétaire. Le cinéma s’est même intéressé – par cinq fois ! – aux aventures de cette riche héritière que son veuvage n’a pas rendue inconsolable… La fortune de la dame, en revanche, suscite bien des convoitises, des intrigues, amenant malentendus et situations cocasses ! Je vous laisse découvrir toutes les péripéties et le dénouement de l’affaire…

Lehár, né en Slovénie, élève de Dvořák à Prague, sut merveilleusement allier les influences slaves et européennes, alternant le galop et la valse lente, la mazurka et le cancan si typiquement parisien. D’où, sans doute, cette adhésion immédiate de tous les publics.

Après le succès de la Chauve-Souris, la saison dernière, l’Orchestre Colonne est heureux de poursuivre son partenariat avec le CRR de Paris, lequel recèle une pépinière de jeunes talents épatants sous la direction scénique de Florence Guignolet.

LEHAR (Arr. DANIEL JAMES)La Veuve JoyeuseDurée : 3 heures (2 entractes)

MARC KOROVITCH · Direction

FLORENCE GUIGNOLET · Mise en scène

Solistes du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris