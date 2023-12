Spectacle : La Féerie de Casse-Noisette Salle Colonne Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-31T11:30:00+01:00 – 2023-12-31T13:00:00+01:00

DESCRIPTION

Sortez vos habits de fête et laissez place à la féérie.

Nos musiciens vous content en musique l’histoire du jeune Drosselmeyer dit « Casse-Noisette » et de la petite Marie, leur voyage au pays de la fée Dragée et leur combat contre le roi des souris !

Petits et grands, venez vivre leurs aventures et (re)découvrir les musiques de Tchaïkovsky.

PROGRAMME

TCHAÏKOVSKY

Extraits de ballets arrangés pour quatuor à cordes

Durée : 50 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

AURÉLIE BERGEROT et LAURA DANIEL-DUGUÉ · Violons

DELPHINE ANNE · Alto

FABIEN RAPAUD · Violoncelle

MAUD GASTINEL · Récitante

Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France