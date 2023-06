Soirée Klarthe Records Salle Colonne Paris, 19 juin 2023, Paris.

Soirée Klarthe Records Lundi 19 juin, 20h30 Salle Colonne Tarif unique 15€

Présentation des dernières sorties KLARTHE RECORDS

MEMORIES

Claire AUGIER DE LAJALLET, harpe

Memories est un album qui sort des sentiers battus et des clichés traditionnellement associés à la harpe. Intime et personnel, il souhaite néanmoins atteindre un large public grâce aux thèmes universels qu’il explore et aux différentes facettes de la harpe qu’il met en avant ; de l’ombre à la lumière, entre mélodies élégiaques et passages plus percussifs. La thématique principale de Memories est la nature, et l’eau et le désert en sont les deux extrêmes : des rivières canadiennes aux icerbergs de l’Arctique, on arrive jusqu’en Turquie avec le souvenir des Hittites, en passant par la dolce vita napolitaine et le Moyen-Orient. Memories représente un lien pur et absolu entre la musique et les expressions ressenties quand on se retrouve face à la nature et à ses souvenirs. Il nous invite à la fois à un voyage intérieur vers notre enfance et nos plus beaux souvenirs, ainsi qu’à un voyage plus méditatif et universel lié à notre quête permanente de l’absolu et du temps. Cet album regroupe des morceaux d’esthétique différente, et il a une double signification : le souvenir de ces instants, chéris à tout jamais, mais aussi l’hommage à des compositeurs et compositrices moins connu.e.s que ceux et celles du répertoire traditionnel de la harpe.

TIMBRES

Marie BOICHARD, basson

Vincent MUSSAT, piano

Cet album, issu de la complicité entre la bassoniste Marie Boichard et le pianiste Vincent Mussat, est conçu comme un hommage aux compositeurs français du XXe siècle, dont certains des plus talentueux furent sollicités pour écrire des oeuvres pour le prestigieux concours du Conservatoire de Paris. Si certaines de ces pièces écrites pour le basson sont de nos jours des incontournables du répertoire, peu d’entre elles ont survécu au temps, victimes de leur nombre ou de leur difficulté d’exécution. Mais bien au delà de leurs circonstances de composition et leur aspect compétitif, toutes ces oeuvres foisonnent de particularités leur conférant un intérêt musical inestimable, que le jeune duo a choisi de mettre en lumière à travers ce disque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-19T20:30:00+02:00 – 2023-06-19T21:30:00+02:00

