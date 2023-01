Les Cuivres en Fanfares Salle Colonne Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les Cuivres en Fanfares Salle Colonne, 16 avril 2023, Paris. Les Cuivres en Fanfares Dimanche 16 avril, 10h00 Salle Colonne

15 € Prix tout public 10 € Tarif réduit

Pendant ce concert, place aux jeunes avec une oeuvre surprise interprétée par des petites mains symphoniques ! Salle Colonne 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris Ile-de-France Paris 13e Arrondissement Paris 75013 Paris Île-de-France Ils brillent, et leur éclat est tellement aveuglant qu’on est d’habitude obligés de les cacher vers le fond de l’orchestre !

Mais exceptionnellement, « pour deux uniques représentations ! », les cuivres de l’Orchestre Colonne, à grand renfort de percussions, vont venir sur le devant de la scène pour présenter leurs instruments aux plus jeunes, et, sur la pointe des pieds et des lèvres, réveiller doucement tout le monde en une légère, délicate, et harmonieuse … hmmm … fanfare.

Catégorie d'Évènement: Paris

Lieu Salle Colonne
Adresse 94 boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris
Ville Paris
Age minimum 5
Age maximum 99

