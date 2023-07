Salon des Antiquaires de Guérande Salle Collège Saint Jean-Baptiste, 5 août 2023, .

Salon des Antiquaires de Guérande 5 – 15 août Salle Collège Saint Jean-Baptiste Entrée: 6

De nombreux professionnels exposent antiquités et objets anciens (meubles, luminaires, tableaux, argenterie, orfèvrerie, pièces d’archéologie…) pour le plaisir des amateurs et des curieux.

Pour sa 43ème édition du salon présentera 35 exposants seront présents au collège Saint Jean Baptiste.

Parmi les spécialités, on pourra trouver du mobilier XVIIIème, des faïences et des porcelaines XVIIIème, de l’Art Nouveau, de la peinture, de l’art de la table et du Design, des objets de vitrine et collection …

Salle Collège Saint Jean-Baptiste chemin Thobie 44350 Guerande 44350 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 93 87 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 43 93 93 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@salon-antiquaires-guerande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.salon-antiquaires-guerande.fr/contact »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/salon-des-antiquaires-de-guerande-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-05T11:00:00+02:00 – 2023-08-05T19:30:00+02:00

2023-08-15T11:00:00+02:00 – 2023-08-15T19:30:00+02:00

LOISIRS Y|SALONANTIQUAIRES|SALONANTIQUAIRES2023