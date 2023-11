Masse – Productions de l’instable Salle Coligny Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 18:30 20:00

Gratuit : non Tarif unique : 10 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Le pouvoir du nombre. Les Productions de L’Instable font de la création spontané en pariant sur la collaboration et l’écoute entre les acteurs dans tous les concepts de théâtre improvisé qu’ils développent. À cet égard, le spectacle MASSE est probablement le plus signifiant. Il rassemble sur scène entre 20 et 50 comédiens qui se relaient afin de jouer une pièce à tableaux. Il s’agit alors de profiter du grand nombre de comédiens sur scène afin qu’elle soit rythmée et ponctuée par différents effets de masse (mouvements, ambiances sonores et musicales, chorégraphies et autres effets inusités). Si certains procédés structurant le spectacle peuvent être réfléchis à l’avance, MASSE se veut d’abord et avant tout une création collective expérimentale dont le déroulement et le contenu sont entièrement créés sur le vif en s’appuyant sur l’expérience d’acteur et de créateur automatique de ses participants. Dirigés par le directeur musical Dominiq Hamel et le coryphée Frédéric Barbusci, les participants sont appelés à former un tout pour exprimer des ambiances sonores et visuels, afin de d’épauler la scène qui sera jouée par les protagonistes. Formation et spectacle.

Salle Coligny Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000