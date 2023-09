Goûter conté – Tes signes et mes mots Salle Coeur en scène Rouans Rouans Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Rouans Goûter conté – Tes signes et mes mots Salle Coeur en scène Rouans Rouans, 15 octobre 2023, Rouans. Goûter conté – Tes signes et mes mots Dimanche 15 octobre, 16h00 Salle Coeur en scène Rouans Tarifs: adhérent: 5 € non adhérent : 8 € Quand Delphine signe,Thomas raconte

Quand Thomas raconte,Delphine signe

Duo de danseurs de signes et de mots où entendants et malentendants peuvent partager un moment de vie,un moment d’histoires…

Où les langues de chacun s’entremêlent,content,se traduisent,se regardent….

Delphine Rouault:interface en langue des signes

Thomas Carabistouille:conteur Salle Coeur en scène Rouans 4 All. de la Cure, 44640 Rouans Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « campus-fertile44@mailo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0631377436 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

