Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 Salle Cocteau Jan Palfijnstraat 17, 9000 Gent (Gand) Gand Gand 9000 Flandre

+32 9 225 25 29 https://af-ovl.be/fr/ “Les Quatre au Quai” est un collectif de cabaret gantois composé de Steve De Schepper, Hendrik Lebon, Jolijn Antonissen, Nando Tilkin/Steven Colombeen et du pianiste Gunther De Backer. Leur amour commun pour le répertoire de la chanson française est le point de départ de “Alors on chante !”. C’est un spectacle dans lequel les acteurs et la chanteuse prennent comme point de départ leurs coups de cœur du répertoire de la chanson française. Ils libèrent leur ironie flamande et égaient votre soirée avec un spectacle amusant, plein d’esprit où l’on retrouve des chansons d’Edith Piaf à Mylène Framer, de Gilbert Bécaud à Stromae !

