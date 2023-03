Concert de Printemps Salle Cocteau Créteil Catégorie d’Évènement: Créteil

Concert de Printemps Salle Cocteau, 26 mars 2023, Créteil. Concert de Printemps Dimanche 26 mars, 15h00 Salle Cocteau Un après midi autour de Nino Rota Salle Cocteau 14 rue des écoles , 94000 Créteil Créteil Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T15:00:00+02:00 – 2023-03-26T17:00:00+02:00

