Loin dans la mer – Sailly-lez-Lannoy Salle Clovis Deffrenne Sailly-lez-Lannoy

Loin dans la mer – Sailly-lez-Lannoy Proposé par l’Oiseau-Mouche Vendredi 24 mai, 20h00 Salle Clovis Deffrenne 5 €, gratuit – 12 ans, sans réservation

Début : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:15:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:00:00+02:00 – 2024-05-24T21:15:00+02:00

Librement adapté de La petite sirène de Hans Christian Andersen.

Par amour tout donner, par amour tout perdre. La petite sirène au fond de l’océan brûle d’une flamme impossible pour le prince qu’elle a sauvé du naufrage. Rongée par l’obsession de son visage, elle sacrifie sa voix à une sorcière pour avoir des jambes et une chance d’être aimée par le prince. Propulsée dans un monde qu’elle ne connaît pas, déracinée, incapable de communiquer et de dévoiler à celui qu’elle aime son histoire et son identité, la jeune fille doit trouver le chemin du cœur du jeune homme sous peine d’être changée en écume.

Avec Marie-Claire Alpérine, Dolorès Dallaire, Chantal Foulon, Frédéric Foulon, Kévin Lefebvre, interprètes de la Cie de l’Oiseau-Mouche

Ecriture et mise en scène Lisa Guez

Lumière, costumes et scénographie Sarah Doukhan

Créateur sonore Thomas Tran

Regard chorégraphique Cyril Viallon

Collaborateur artistique Alexandre Tran

Assistante à la mise en scène Dounia Brousse

Direction technique Greg Leteneur

Régisseur Julien Hoffmann

Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche

Coproduction Compagnie 13/31, La Comédie de Béthune Centre Dramatique National, Théâtre de la Ville – Paris

Avec le soutien de la Maison Folie – Wazemmes / Ville de Lille et de la Métropole Européenne de Lille dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties 2023

Projet labellisé Paris 2024 / Olympiade Culturelle

Projet soutenu par l’ONDA, Office Nationale de Diffusion Artistique, dans le cadre de l’Olympiade Culturelle

Durée : 1h15

À partir de 10 ans

Pour y aller :

– Lignes 66 et 78 – Arrêt « Tabac »

– Covoiturage : Réservez votre trajet sur Pass Pass Covoiturage

Salle Clovis Deffrenne Rue des Millepertuis 59390 Sailly-lez-Lannoy Sailly-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France

© Aude-Marie Boudin