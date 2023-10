NICOLAS JULES CARNAVAL SAUVAGE SALLE CLOUZOT La Creche, 24 novembre 2023, La Creche.

NICOLAS JULES CARNAVAL SAUVAGE SALLE CLOUZOT a lieu à la date du 2023-11-24 à 20:30:00.

Tarif : 11 à 14 euros.

Certain que ce spectacle ne ressemble à aucun autre. Poésie giflante et rock caressant. Roland Bourbon fouette ses tambours sauvages depuis plus de quinze ans au côté de son ami, autant dire qu’il a l’habitude de s’aventurer sur des chemins buissonniers. Frédéric Jouhannet, nouveau venu, fait danser deux violons des pays martiens de l’est avec une jovialité rare. Quant à Nicolas Jules, l’air de rien, toujours l’air de rien depuis plus de vint cinq ans, tu vas te rendre compte en trouvant ça impensable que ses chansons parlent de toi.

Réservez votre billet ici

SALLE CLOUZOT

PLACE DU CHAMPS DE FOIRE La Creche 79260

