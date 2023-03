FOIRE EXPO DE POUANCÉ Salle Claude Robert Ombrée d'Anjou Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

FOIRE EXPO DE POUANCÉ
Salle Claude Robert, 7 octobre 2023, Ombrée d'Anjou

2023-10-07 – 2023-10-07

Maine-et-Loire . La foire exposition est organisée par le Comité des Commerçants et des Artisans de Pouancé à la salle omnisports Claude Robert. Le but : montrer au plus grand nombre l’artisanat et le commerce du Pouancéen.

Plus de détails à venir. Buvette et restauration sur place. Foire exposition de Pouancé proposée les 7 et 8 octobre 2023. foire-expoccapouance@orange.fr +33 2 41 26 58 75 Salle Claude Robert Pouancé Ombrée d’Anjou

