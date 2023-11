De la Bretagne aux Balkans – des itinéraires nomades Salle Claret, Cognin (73) De la Bretagne aux Balkans – des itinéraires nomades Salle Claret, Cognin (73), 10 décembre 2023, . De la Bretagne aux Balkans – des itinéraires nomades Dimanche 10 décembre, 14h00 Salle Claret, Cognin (73) L’AMTRAD propose un atelier pour danseurs expérimentés, en trois parcours. 2 séances encore possibles pour le premier parcours, il reste des places n’hésitez pas à vous inscrire : les samedi 25 novembre et Dimanche 10 décembre 2023. De 14h à 18h, salle Claret à Cognin Atelier animé par Geneviève Chuzel et Christophe Sacchettini « De la Bretagne aux Balkans : des itinéraires nomades » Les pas dits « simples » et « doubles » hérités des branles de la Renaissance nous emmènent de la Bretagne aux Balkans à travers l’Europe à la rencontre des répertoires d’hier pour des danseurs d’aujourd’hui. Du branle à l’expérience de la danse sociale à figures, nous irons ainsi d’Est en Ouest de l’Europe en passant par la Bretagne, le Berry, les Landes, les vallées d’Ossau et de la Soule, les rondes populaires des Balkans, la contredanse anglaise. Ce sont des formes qui se transforment, des univers musicaux qui se nourrissent les uns les autres, des histoires qui se croisent, pour nous, des prétextes pour travailler la qualité du geste dansé dans sa pratique collective et la compréhension du phrasé musical. 40 € le parcours – Contact, renseignement et inscription auprès de Daphné 06 61 86 33 51 source : événement De la Bretagne aux Balkans – des itinéraires nomades publié sur AgendaTrad Salle Claret, Cognin (73) 85, Rue Claude Debussy

