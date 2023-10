p’tit bal avec le duo Sarzier Simonnine salle Claret, Cognin (73), 10 novembre 2023, .

l’AMTRAD a le plaisir d’accueillir le duo Tiennet SIMONNIN / Jean Pierre SARZIER, le 10 novembre à la salle Claret à Cognin, à 20h30.

bal au chapeau, nombre de place limitée, réservation obligatoire sur Helloasso

Tombé dans la marmite des musiques traditionnelles dès l’enfance, Tiennet Simonnin s’investit depuis plusieurs années dans de nombreux groupes de bal folk ou trad. Pour ce bal, il nous convie à découvrir un répertoire diversifié, axé autour de ses propres compositions mais incluant également quelques mélodies traditionnelles qu’il affectionne particulièrement. Tiennet est rejoint aux clarinettes par Jean-Pierre Sarzier, co-créateur de Dédale, improvisateur et spécialiste du slap, enraciné dans les musiques traditionnelles et bercé par le jazz.

Live au festival Mai que Mai https://youtu.be/sR0I9iws6iM

salle Claret, Cognin (73) Rue Charles Gounod

