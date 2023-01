SOIRÉE PARCOURSUP Salle Citoyenne – Maire de Créon Créon Catégories d’Évènement: Créon

Gironde

SOIRÉE PARCOURSUP Salle Citoyenne – Maire de Créon, 25 janvier 2023, Créon. SOIRÉE PARCOURSUP Mercredi 25 janvier, 19h00 Salle Citoyenne – Maire de Créon

Pour mieux vous accueillir, merci de vous inscrire par mail ou par téléphone

Temps d’informations et d’échanges Salle Citoyenne – Maire de Créon 50 Pl. de la Prévoté, 33670 Créon Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine Parcoursup est la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur qui permet aux lycéens, apprentis ou en réorientation de pouvoir entrer dans l’enseignement supérieur. En partenariat avec le C.I.O (Centre d’Information et d’Orientation) de Cenon et la présence de son directeur de Mr GLEYROUX, cette soirée sera l’occasion de vous présenter ainsi qu’échanger sur la plateforme PARCOURSUP, son fonctionnement, les dates à retenir, des astuces, comment postuler et les pièges à éviter. Rendez-vous le mercredi 25 janvier de 19h à 21h à la salle citoyenne de la mairie de Créon. Soirée ouverte aux jeunes bacheliers, aux jeunes en réorientation, parents et professionnels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-25T19:00:00+01:00

2023-01-25T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Salle Citoyenne - Maire de Créon Adresse 50 Pl. de la Prévoté, 33670 Créon Ville Créon lieuville Salle Citoyenne - Maire de Créon Créon Departement Gironde

Salle Citoyenne - Maire de Créon Créon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/creon/

SOIRÉE PARCOURSUP Salle Citoyenne – Maire de Créon 2023-01-25 was last modified: by SOIRÉE PARCOURSUP Salle Citoyenne – Maire de Créon Salle Citoyenne - Maire de Créon 25 janvier 2023 Créon Salle Citoyenne - Maire de Créon Créon

Créon Gironde